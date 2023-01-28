شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الدولة حريصة على تحقيق مطلب أساسى لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مدينة حدائق العاصمة صدر قرار من رئيس الجمهورية بإنشائها 2020، والحي الأول بها مكون من 30 ألف وحدة سكنية.

وأضاف فى مؤتمر صحفي خلال تفقده مدينة حدائق العاصمة، إنه أصدر توجيهاته للوزراء بالعمل على تشغيل كافة المرافق بالحي الأول.

وأوضح إنه سيتم إنشاء 70 ألف وحدة سكنية أخري بالمدينة، مشيرا أن الدولة هدفها حصول كل شاب على وحدة سكنية على مدي زمني كبير فى السداد، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق مطلب أساسي لحقوق الإنسان وهو سكن لكل مواطن.