شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بضاحية سلوان بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائلية، عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

ومنذ قليل أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، رفع حالة التأهب القصوى في أنحاء البلاد إلى أعلى المستويات، وذلك بعد عملية القدس التي نفذت بالأمس وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المستوطنين.