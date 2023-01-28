شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قمة بين الرئيس السيسي ورئيس أذربيجان بالقصر الرئاسي بباكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال رئيس أذربيجان الهام علييف، للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

استقبل رئيس أذربيجان الهام علييف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسي، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم الاستقبال حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني للبلدين. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة الرئيس الرسمية لأذربيجان. رئيس أذربيجان: دور مصر محورى كركيزة للأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي والمواساة لرئيس أذربيجان في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذرية في طهران، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن التضامن مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية نبذ التطرف والعنف والإرهاب. جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة. القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي يعزى أذربيجان فى ضحايا حادث إطلاق النار على سفارتها بطهران

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الجمهورى فى باكوأسعار الذهب تنخفض 100 جنيه.. وعيار 21 يتراجع إلى 1750 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى فتح التعامل على الذهب اليوم السبت 28 يناير هبوط بحوالي 100 جنيه تقريبًا لينخفض عيار 21 من 1850 إلي 1750 جنيها.

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور نصر الدين الحاج الأمين مدير المكتب القطرى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الدولية، وتابع ما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع "الفاو" بشأن المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة. بدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات للطلاب، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بدء إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب اليوم السبت من خلال المدارس والإدارات التعليمية. أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم السبت، عن رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذى شهدته القدس الشرقية أمس الجمعة، والذى أودى بحياة 7 أشخاص وأوقع عددا من الإصابات، مؤكدةً إدانتها لكافة العمليات التى تستهدف المدنيين. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، شديد البرودة على جنوب البلاد . وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة أن تسجيل الاستمارة شرط لدخول الاختبارات واى طالب لن يسجل الاستمارة الإلكترونية سيحرم من دخول الامتحانات، مشيرة إلى أنه متاح للطالب الدخول على موقع الوزارة أو من خلال المدرسة لتسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل انتهاء الموعد المحدد، حيث أن أخر موعد لتسجيل الاستمارة بنهاية فبراير المقبل. حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسى، وتستمر لمدة أسبوعين حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023. بدء إجازة منتصف العام الدراسى بالجامعات "اليوم" وتستمر لمدة أسبوعين التعليم توجه طلاب الثانوية العامة بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2023 ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وطقس دافئ نهارا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة مصر تحذر من مخاطر التصعيد والانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف بعد هجوم القدس المديريات التعليمية تبدأ إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل

الزراعة تشارك الفاو فى تقديم الدعم الفنى والخبراء لنشر الوعى الزراعى الصحيح