شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الجلالة: الجامعات الأهلية تسهم فى تحقيق خطط الوزارة والان مع تفاصيل الخبر



- شراكات دولية لجامعة الجلالة مع جامعات عالمية

- الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة ملبية لاحتياجات سوق العمل القاهرة - سامية سيد - - جامعة الجلالة نموذج لجامعات الجيل الرابع- شراكات دولية لجامعة الجلالة مع جامعات عالمية- الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة ملبية لاحتياجات سوق العمل

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم السبت مقر جامعة الجلالة الأهلية، يرافقه الدكتور محمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، و عمداء ومديرو البرامج الأكاديمية بالجامعة.

وخلال زيارته، تفقد الوزير مباني كليات طب، وطب الأسنان، والفن والتصميم، والهندسة، وقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير أن جامعة الجلالة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية وعصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحًا أن هذه الجامعة وغيرها من الجامعات الأهلية تحظي بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تسهم في تحقيق الخطة الإستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمي والتطبيقي؛ بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعد من جيل الجامعات الذكية، ونموذج لجامعات الجيل الرابع، وأنشئت بالقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتقع على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي،الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا في 14 مجالاً دراسيًّا خلال العام الدراسي الجاري.

وأضاف الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تحرص على تطبيق أحدث النظم العالمية في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها شراكات مع عدد من الجامعات المرموقة، منها جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، لافتًا إلى أن الجامعة استقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيتت الأمريكية في 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الجاري في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية) كما سيتم إضافة برامج أخرى في مجالات (الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإعلام، العلوم).

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أن جامعة الجلالة لديها بروتوكول تعاون مع جامعات هيروشيما اليابانية، وبرمنجهام البريطانية، وETS كيبيك الكندية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات والجامعات المصرية، من بينها جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأساتذة، والخبراء، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى، مرحلة الدراسات العليا) والبحوث والرسائل العلمية، وبروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بجانب عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الكيانات الصناعية، بهدف دمج التدريب العملي بالمناهج.

وعلى مستوى الأنشطة الطلابية، قامت الجامعة بتنظيم عدد من الرحلات الترفيهية والميدانية، لربط الدراسة النظرية بالتدريبات العملية، كما نظمت الجامعة يومًا تدريبيًّا لأطباء العلاج الطبيعي بمستشفى السويس العام؛ لتأهيل وصقل خبرات الكوادر الطبية في القطاع الصحي، فضلاً عن دور الجامعة في مجابهة التغيرات المناخية، من خلال مشاركتها في مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بشرم الشيخ.

وعلى مستوى الدور الخدمي للجامعة، فقد أطلقت الجامعة حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفيرها وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، فضلاً عن تنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي.