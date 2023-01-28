شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض الكتاب يناقش جهود "منتدى شباب صنَّاع السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، ثالث ندواته الثقافية، تحت عنوان: السلام يلتقى ويحيى peace meet & greet ، بمشاركة الدكتورة سارة سنايدر، عالمة اللاهوت بجامعة كامبريدج والمدير المؤسس لمؤسسة روز كاسل؛ التى تناولت دور شباب صنَّاع السلام فى تعزيز التعايش المشترك والإخاء الإنساني.

وخلال الندوة، قالت "سنايدر" إن هدف منتدى شباب صناع السلام، وهو إحدى المبادرات التى أطلقها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع مؤسسة روزكاسل، هو منع الصراعات ونشر السلام بين أفراد الإنسانية، وتعزيز التعارف والتعايش والصداقة الحقيقية التى تنادى بها الأديان حول العالم، لافتةً إلى أن الأديان السماوية تنادى بالتعارف بين بعضنا البعض، والعيش معًا فى سلام، وألَّا يحكم البعض على البعض الآخر من خلال المظاهر أو من خلال مفاهيم مغلوطة.

ولفتت المدير المؤسس لمؤسسة روز كاسل إلى أن منتدى شباب صناع السلام هو مثال حى على تقريب الرؤى والأفكار بين أصحاب الديانات المختلفة، والتزود من المعارف الإنسانية للسير نحو طريق السلام، الذى يمثل علاجًا لجميع المشكلات والصراعات فى الكثير من مناطق العالم، مطالبة أعضاء منتدى شباب صناع السلام بتشارك خبراتهم ومهاراتهم التى اكتسبوها مع الآخرين، حتى تستمر مسيرة صناع السلام فى الذيوع والانتشار.

وأشادت "سنايدر" بمنتدى شباب صنَّاع السلام الذى أتاح اللقاء بفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكبير أساقفة كانتربيري، اللذين قدمَا نموذجًا فى الصداقة والاحترام المتبادل وتبادل الود والمحبة، متمنية أن تنتقل هذه القيم للأجيال القادمة فى مستقبل الحياة، مقدمة الشكر للإمام الطيب لدوره فى دعم شباب صنَّاع السلام وتعزيز التعايش فى العالم.

وتأتى مشاركةُ مجلس حكماء المسلمين بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب 2023، انطلاقًا من رسالة المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بنى البشر على اختلافِ أجناسهم ومعتقداتهم.

ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، بجوار جناح الأزهر الشريف، فى قاعة التراث رقم (4)، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.