شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة السياحة بوزارة الداخلية توزع الورود على السائحين بمناسبة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك قطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسن حيت عبد الحليم مساعد وزير الداخلية المواطنين المصريين والوافدين الأجانب الاحتفال وتوزيع الهدايا على المترددين على الأماكن والمزارات السياحية.

أعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية إستكمال الإحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال إستقبالهم بجميع الجهات الخدمية.