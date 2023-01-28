شكرا لقرائتكم خبر عن يهم طلاب الشهادة الإعدادية.. اعرف مجموع درجات التيرم الأول قبل ظهور النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث أكدت المديريات أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدأ تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى النصف الثانى من يناير الجارى حتى انتهاء الاختبارات، مشددة على أن أعمال التصحيح والرصد ما زالت مستمرة حتى الآن.

وشددت المديريات التعليمية على أن مجموع درجات الطالب فى جميع المواد الدراسية للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، على أن يخصص 140 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصبح إجمالى درجات ومجموع الشهادة الإعدادية 280 درجة، لافتة إلى أن كل مديرية تعتمد نتائج امتحانات الطلاب من المحافظ المختص.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، موضحة أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأدى قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الجمهورية، وأكدت الوزارة أن النتائج يتم رصدها وتقدير الدرجات من خلال الكنترولات على مستوى كل مديرية تعليمية على أن تعلن نتائج بعد اعتمادها من المحافظ المختص .

وأوضحت الوزارة أن الشهادة الإعدادية يتم اعتمادها من قبل المحافظات وتعلن إلكترونيا على مواقع المديريات والوزارة وتظهر أيضا فى المدارس.

وشددت على أن الطالب يحتاج إلى كل درجة بامتحان الفصلين الدراسيين الأول والثانى بالشهادة الإعدادية من أجل تنسيق الثانوى العام والفنى، مشيرة إلى أن تنسيق الثانوى العام والفنى يتم احتسابه وفق مجموع درجات الطلاب.