شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" تعلن عن أنشطة وفعاليات جامعة العلمين الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات الأهلية الدولية أحدث النُظم العالمية، وتقديم برامج دراسية بينية مُتميزة، والاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتميزة للورش والمعامل المزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة وتشجيع الطلاب على المُشاركة فى الأنشطة والفعاليات التى تنفذها الجامعات لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل. وفى هذا الإطار، أشار الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2022/2023. وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع كلية آل مكتوم للتعليم العالى بإسكتلندا، بهدف التعاون فى عدة مجالات أهمها مجال الدراسات العليا والأبحاث، حيث تقدم كلية آل مكتوم عددًا كبيرًا من برامج الماجستير والدكتوراه والدبلومات المُتقدمة، كما اعتمد مجلس الجامعة مذكرة التفاهم مع جامعة آلاباما الأمريكية، وبموجبها يتمكن الطلاب الحاصلين على بكالوريوس العلوم فى الهندسة من جامعة العلمين الدولية، والمستوفون لشروط الإلتحاق بالدراسات العليا بجامعة آلاباما، التقدم للحصول على درجة الماجيستير المُزدوج فى علوم الهندسة المدنية، أو الالتحاق ببرنامج الماجيستير المزدوج للجامعتين فى الهندسة عبر الإنترنت.

وأضاف الكردى أنه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج مُشترك مع جامعة جيمس ماديسون الأمريكية، فى مجال تكنولوجيا المعلومات ببرنامج تبادل طلابى بين الجامعتين، وكذلك تم الاتفاق على التعاون فى تنفيذ مشروعات مشتركة بين طلاب الجامعتين فى مجال الجامعات والمدن الذكية وإنشاء مركز تميز فى أبحاث المدن الذكية التطبيقية لخدمة مدينة العلمين الجديدة، كما استقبلت الجامعة وفدًا جامعة فيرجينيا تك الأمريكية، لمناقشة سُبل وآليات التعاون المُمكنة فى مختلف المجالات.

واستضافت الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية المؤتمر العالمى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء فى دورته السادسة IEEE، وأقيم تحت شعار "حدود الميتافيرس لتسريع التحول الرقمي"، وبشراكة استراتيجية مع كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات NTRA، وجامعة دبي، ومجمع الإبداع ببرج العرب، وتناول المؤتمر عدة موضوعات وأنشطة هامة ومنها (قمة المرأة فى التكنولوجيا، وقمة الصناعة، بالإضافة إلى قمة الجيل الخامس، ومستقبل البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والذكاء الإصطناعي)، كما استضافت الجامعة المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة "IBRO- MENA2022"، والذى أقيم بالتعاون مع المنظمة الدولية لأبحاث الدماغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظمت الجامعة فعاليات الأسبوع التعريفى لطلاب الجامعة الجُدد، وتنظيم المهرجان الرياضى لطلاب وطالبات الجامعة بمشاركة ما يقرب من 150 طالب وطالبة، وكذلك تنظيم عدد من الندوات التوعوية والتثقيفية للطلاب، وأطلقت عدة قوافل طبية للمدارس التى تقع بمحيط الجامعة، حيث تم الكشف على أسنان الطلاب وتوعيتهم بطرق العناية السليمة بأسنانهم وأثر ذلك على الصحة العامة للإنسان، وذلك فى إطار الخدمة المُجتمعية التى تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع المُحيط بها.

وحصل عدد من طلاب الجامعة على منحة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بجامعة لويفيل University of Louisville بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتزيدهم بمختلف المعارف، كما نظمت الجامعة احتفالية لتكريم الطلاب الذين أنهوا التدريب الصيفى بجامعة لويفيل الأمريكية بنجاح، بالإضافة إلى تسليم الشهادات الخاصة بالطلاب الحاصلين على كورسات من منصة "كورسيرا".

الجدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية تم إنشاؤها بقرار جمهورى رقم 435 لسنة 2020، وهى تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وهى مُقامة على مساحة 150 فدان تقريبًا بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعى وسكنًا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى طرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المميزة فى العديد من المجالات خلال العام الدراسى 2022/2023، ومنها (الهندسة، وهندسة الحاسبات، وعلوم الحاسب، العلوم الأساسية المُتقدمة، العلوم الصيدلية، العلوم الإدارية والأعمال، الفنون والتصميم، طب الأسنان، كما طرحت الجامعة برنامج الصحة العامة وهو مجال مُتفرد).