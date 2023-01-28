شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة.
كما يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال انشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح والمخطط إنشائها بطاقة 65 الف م3/ يوم كمرحلة اولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف م3/يوم .
وفى نهاية الجولة الميدانية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمطروح وذلك بديوان عام المحافظة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى والتى يأتى انشائها فى إطار الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة.