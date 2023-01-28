شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية فى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المحافظة.

وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية لمطروح تفقد أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية زاوية العوامة بمدينة الضبعة ضمن قرى المرحلة التمهيدية بـ 11 قرية تم الانتهاء من تنفيذ 103 مشروع فى مختلف القطاعات.

كما يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال انشاء محطة تحلية مياه البحر 4 بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح والمخطط إنشائها بطاقة 65 الف م3/ يوم كمرحلة اولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف م3/يوم .

وفى إطار الاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة طرحها للمواطنين، يتابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال جولته الميدانية بمحافظة مطروح يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، حيث يتفقدان معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل لـ 20% وذلك بمقر المعرض اللوجيستى أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح.

وفى نهاية الجولة الميدانية للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية يتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمطروح وذلك بديوان عام المحافظة، ويتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى والتى يأتى انشائها فى إطار الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة.