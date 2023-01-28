شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: بدء تنفيذ أعمال حماية شرق ميناء دمياط وأمام رأس البر بطول 450 مترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد رشاد رئيس مجلس إدارة هيئة حماية الشواطئ ، أنه تم الانتهاء من عملية إنشاء حاجز غاطس وأعمال حماية بإجمالى أطوال 800 متر لحماية المنطقة غرب لسان رأس البر بمحافظة دمياط، والتى تهدف لتدعيم قدمات لسان رأس البر وقدمات الحائط البحري غرب اللسان وحماية منطقة الخليج من الغرق والهجمات البحرية.

وأضاف رشاد فى تقرير لوزير الرى أنه يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة غرب لسان رأس البر من خلال تدعيم وإعادة تأهيل حواجز أمواج رأس البر 1 & 2 ، بطول 200 متر لكل حاجز ، والعملية عبارة عن تدعيم الحواجز بكتل خرسانية والقدمات بالاحجار والكتل الخرسانية.

كما يجرى تنفيذ عملية حماية المنطقة شرق مدينة عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس ، والعملية عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 3.30 كم وحفر وفرش حصير جيوتكستيل على منسوب (-6) وعمل طبقات من الأحجار المتدرجة وطبقة من الكتل الخرسانية علي الميل.

كما تم البدء فى تنفيذ عملية حماية شواطئ المنطقة شرق ميناء دمياط وأمام مدينة رأس البر عن طريق انشاء حاجزي أمواج رقمي 9 & 10 بطول 225 متر لكل حاجز .

وأوضح رشاد سويلم أن هيئة حماية الشواطئ قامت بتنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة دمياط الممتدة بطول حوالي 60 كيلومتر والتى كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ الأمر الذى أسهم فى حماية المنطقة الساحلية والمبانى والاستثمارات القائمة بها ، خاصة مدينة رأس البر والتي كانت قد فقدت أكثر من ثلاثة صفوف من المباني فى نهاية الثمانينات من القرن الماضي حيث تم حماية المدينة واستعادة شواطئها المفقودة واكتساب أراضي جديدة .