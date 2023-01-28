شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالقصر الجمهورى فى باكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس أذربيجان الهام علييف الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بالقصر الرئاسي، وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مراسم الاستقبال حيث تم استعراض حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني للبلدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي عقد مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية لأذربيجان.