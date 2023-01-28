300 منفذ جديد فى منافذ الزراعة حتى منتصف العام الحالى

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة أن الوزارة تستهدف زيادة عدد منافذها لـ300 منفذ، إلى جانب 243 منفذا ثابتا بمختلف المحافظات، و30 متحركا تجوب المحافظات، وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة لتخفيف العبء عن المواطنين، بحلول منتصف العام الحالى وتوفير جميع المواد الغذائية من خلال المنافذ بأعلى جودة وبأسعار تنافسية لمساعدة المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية فى امداد منافذها بالمنتجات والسلع الغذائية.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لانتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالاسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

وأضاف صالح أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

الجدير بالذكر أن سعر كيلو اللحوم البلدى فى المنافذ يبلغ 150 جنيهًا و الضأن ب 155 جنيهًا، إلى جانب توافر البوفتيك والموزة وجميع منتجات مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض والبلدى والسمان، وكذلك الطيور بكافة أنواعها والدواجن الطازجة والمجمدة ومصنعاتها – وأيضا الأسماك الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون.