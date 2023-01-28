شكرا لقرائتكم خبر عن ما الهدف من إشارات مرور المترو ؟ .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد قطار مترو الأنفاق على الإشارات الضوئية في تحديد السرعة ووقت التوقف وبدء التحرك، وهذه الإشارات ألوانها "أخضر – بنفسجى – أحمر"، والأخضر يعنى القطار يسير طبقا للسرعة العادية، والبنفسجي يعنى القطار يبطئ سرعته عند اقترابه من قطار آخر، والأحمر يعنى القطار يقف على الفور.

ويعمل في مصر 3 خطوط مترو وخط رابع تحت الانشاء، وعدد المحطات في الخط الأول 35 محطة، والخط الثانى 20 محطة، والخط الثالث 34 محطة، ومسارات الخط الأول من "حلوان" إلى "المرج الجديدة"، والخط الثانى من "المنيب" إلى "شبرا الخيمة"، الخط الثالث من "عدلي منصور" إلى "محور روض الفرج" و"جامعة القاهرة"، وينقل المترو يومياً 3.5 مليون راكب.

وبحلول عام 2024، سيتم تشغيل المونوريل بالكامل والقطار الكهربائى الخفيف بالكامل واستكمال محطات الخط الثالث للمترو وتشغيله بالكامل، والبدء فى تشغيل الخط الرابع لمترو الأنفاق، والبدء فى تشغيل القطار الكهربائى السريع.

وتربط الشبكة الجديدة للنقل مدن ومناطق القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال المونوريل والقطار الكهربائى الخفيف، حيث تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة.

تتوسع مصر في إنشاء شبكات المترو في القاهرة الكبرى وقريبا تبدأ في تنفيذ أول خط مترو خارج القاهرة، وهو مترو الإسكندرية، وتمتلك مصر 3 خطوط مترو تعمل الآن يصل طولها 106.8 وعدد محطات 89 محطة وبدأ تشغيل الخط الأول عام 1987، وتخطط مصر لامتلاك 6 خطوط مترو في الفترة القادمة لتصل أطوالها 246 كم متر.

وتخطط مصر لإنشاء خط سادس للمترو وخط مترو بمدينة الإسكندرية، وتستكمل الأن الخط الثالث وتنفذ الخط الرابع، وتخطط أيضا لمد خط المترو الأول واضافة 19 كم له ليصل إلى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، كما افتتحت مصر خط القطار الكهربائى الخفيف والذى يعرف بمترو العاصمة.