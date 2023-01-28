شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا نفعل أثناء الشبورة والضباب؟.. الأرصاد ترد وتوجه 6 نصائح للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استقرار الأحوال الجوية التى تشهدها كافة أنحاء الجمهورية هذه الأيام، يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ما الذى يجب فعله وقت الشبورة والضباب؟ سؤال أجابت عنه هيئة الأرصاد الجوية، من خلال عدد من النصائح التى يجب اتباعها، نستعرضها كما يلى:

1- القيادة الآمنة أثناء الضباب أو الشبورة المائية

2- الالتزام بتعليمات رجل المرور.

3- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة.

4- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

5- استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئية بالنسبة للغير.

6- ستعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

و يشهد اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.