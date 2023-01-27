الأوقاف: توزيع 901 طن من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف، أن إجمالى لحوم صكوك الأضاحى والإطعام التى تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات، سيصل إلى 901 طن مع انتهاء توزيع الدفعة الثامنة والعشرين يوم الجمعة 3 فبراير المقبل.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه من المقرر بد ءتوزيع الدفعة الثامنة والعشرين من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى يوم الأحد 29 يناير وحتى الجمعة 3 فبراير، على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- الجيزة- الغربية- بنى سويف- الدقهلية- القليوبية- سوهاج- جنوب سيناء".

وقالت الوزراة أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التى توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتى طن لحوم، توزع على مائتى ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى، بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعى لتوزيع لحوم الأضاحى والإطعام على مدار العام من خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام.

وأكد الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أنه نظرًا للنجاح الكبير الذى يحققه مشروع صكوك الأضاحى ومشروع صكوك الإطعام فإننا نهدف إلى الوصول إلى 2 مليون أسرة هذا العام، لافتا إلى أن الوزارة وفرت العام الماضى صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة 3800 جنيه، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة 2200 جنيه، قائلاً: "أضحيتك فى يد أمينة بدون أى مصروفات إدارية أو إعلانية .. كامل الصك من يدك لمستحقيه"، كما توفر وزارة الأوقاف، صك الإطعام طوال العام بقيمة 300 جنيه، الذى قررت الوزارة تويع 50 طن لحوم منه للأسر الأولى بالرعاية قبل عيد الأضحى المبارك مباشرة.