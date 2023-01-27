شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعيد افتتاح كوبرى أحمد فخرى بمدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد حى شرق مدينة نصر برئاسة اللواء أحمد جودة، تشغيل كوبرى أحمد فخرى اليوم الجمعة، وذلك بعد إزالة الجزء المتضرر منه إثر كسر خط الغاز الطبيعى أسفل الكوبرى الذى ألحق أضرارا بالغة فى جسم الكوبرى، و تمت إزالة الباكية المتضررة منه، وتمت إعادة بنائه بواسطة الهيئة الهندسية، وإعادة تشغيل الكوبرى.

وفى السياق واصلت محافظة القاهرة افتتاح منافذ "أهلا رمضان"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الاساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن المحافظة افتتحت اليوم منفذا جديدا بشارع أحمد حلمي بحي الساحل ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء العاصمة.

شهد الافتتاح الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة على أن منافذ "أهلا رمضان" التى أقامتها محافظة القاهرة تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق كما يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة إستمرار الحملات الرقابية على الاسواق لمنع الاحتكار والغش التجارى والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين .

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه يتم نشر عدد كبير من المنافذ الجديدة بالتعاون مع الغرفة التجارية خاصة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالعاصمة والتى يبلغ عددها أكثر من 2100 منفذ .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.



افتتاح كوبرى أحمد الفنجرى



جانب من الشارع



جانب من الكوبرى