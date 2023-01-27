أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 24 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها وصول الرئيس السيسي، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

غرد رجل الأعمال الهندى" جوتام أدانى" رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حول لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وفرص الاستثمار الحالية الكبيرة في مصر. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مغبرة على شمال البلاد، ونشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناه، يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية. الأرصاد: نشاط للرياح المحملة للأتربة بأنحاء الجمهورية وانخفاض الرؤية الأفقية

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة. غدا ارتفاع بالحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 24 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد . غدا ارتفاع بالحرارة وطقس دافئ نهارا والعظمى بالقاهرة 24 درجة رويترز: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض في يونيو تبدأ غدا السبت إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث يستمر الطلاب فى الإجازة لمدة أسبوعين، بعدها يعود الطلاب إلى مدارسهم بالفصل الدراسى الثانى 11 و12 نوفمبر المقبل. بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 غدا لطلاب المدارس لمدة أسبوعين

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من غد السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

يغلق المجلس الأعلى للجامعات غدا السبت، باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وذلك بعد صدور قرار المجلس بمد باب الترشح حتى غدا، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26-1-2023 إجازة رسمية، وهو ما يصادف آخر يوم مقرر للترشح لرئاسة جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) . غدا.. آخر موعد للتقدم والترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بالأعلى للجامعات

الرئيس السيسي يجتمع اليوم بكبار رموز الاقتصاد ورؤساء كبرى الشركات بأذربيجانرجل الأعمال الهندى "أدانى" يغرد حول لقائه الرئيس السيسي وفرص الاستثمار بمصرغدا.. استقبال المواطنين بالشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية لتسجيل الشقق