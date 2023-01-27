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القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، تلقى العزاء في الزميل الراحل علام عبد الغفار رئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365، ونائب رئيس التحرير، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزميل علام عبد الغفار، الذى وافته المنية فجر الثلاثاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت مؤسسة وفريق عمل ”الخليج 365” برئاسة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365 الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وصعدت روح الزميل إلى بارئها يوم الثلاثاء الماضي، ونعزى أنفسنا وأهله وأصدقائه ومحبيه، فقد كان إنسانا مجتهدا خلوقا نبيلا، وصحفيا متفانٍ فى عمله، رحمه الله وعوّضه خيرا فى الجنة بإذنه تعالى.

والتحق الزميل الراحل علام عبد الغفار، بالعمل في مؤسسة الخليج 365 قبل نحو 14 عامًا، تدرج خلالها بين أقسام المؤسسة المختلفة، وبرز نجمه في قسم الأخبار بداية عمله، من خلال تغطيته المتميزة لأخبار محافظة الجيزة، وتقديمه عدد من التحقيقات الصحفية البارزة واهتمامه بهموم ومطالب أهالى محافظة الجيزة، أهلته لأن يحجز مكانه بين كبار الصحفيين فى مصر، فقد كان يتنقل ميدانيًا لرصد شكاوى ومطالب الأهالي في كافة مدن المحافظة.

والد الراحل وشقيقه بجوار أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 وعبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحرير التنفيذي



عزاء الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية



بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (2)



بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (3)



بدء تلقى العزاء فى الزميل الراحل علام عبد الغفار بمسجد الحامدية الشاذلية (4)