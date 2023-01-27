شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم التعازى لأذربيجان فى مقتل أحد طاقم سفارتها بالعاصمة الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مصر التعازي لحكومة وشعب دولة أذربيجان الصديقة فى مقتل أحد طاقم سفارة جمهورية أذربيجان في طهران، جراء الهجوم الذي تعرضت له السفارة اليوم.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على تويتر: "خالص العزاء لحكومة وشعب دولة أذربيجان الصديقة فى مقتل أحد طاقم سفارة جمهورية أذربيجان في طهران جراء الهجوم الذي تعرضت له السفارة اليوم، ونؤكد تضامن مصر الكامل مع أذربيجان في هذا الحادث الأليم.".

هذه وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية اليوم الجمعة إن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران، متهمة طهران بتجاهل مخاوفها الأمنية المتعلقة بسفارتها.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنكوف".

وجاء في البيان أن "المهاجم دمر نقطة الحراسة بسلاح آلي، مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له".

كما أعلنت الخارجية الأذربيجانية فتح تحقيق في الواقعة، متعهدة بتقديم مزيد من المعلومات للجمهور بشأن تفاصيل الحادث في وقت لاحق.