شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصرف 50 ألف جنيه لأسرة إمام توفي أثناء دخوله المسجد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص العزاء لأسرة الشيخ رمضان إسماعيل محمد إسماعيل، إمام وخطيب المسجد الكبير ببني حسن التابع لإدارة أوقاف أولاد صقر بمديرية أوقاف الشرقية المتوفى اليوم الجمعة، أثناء دخوله المسجد لأداء خطبة الجمعة.

ووجه وزير الأوقاف مديرية أوقاف الشرقية بتقديم واجب العزاء نيابة عنه، كما قرر وزير الأوقاف صرف ( 50 ) ألف جنيه لأسرة الشيخ المتوفى، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

وأدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الوطنية بين الحقيقة والادِّعاء"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".