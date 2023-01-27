شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأحوال المدنية يقدم خدمات بالمجان ويوزع هدايا تذكارية على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام قطاع الأحوال المدنية بتقديم عدد من الخدمات بالمجان، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة ، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن الوطن.

وجاء ذلك على النحو التالى:-

إصدار وثائق القطاع الثبوتية ومصدراته لكافة المترددين من ذوى الهمم وكبار السن على مستوى مواقع القطاع بالإدارات الجغرافية وكذا مركز مقر ديوان القطاع والمراكز النموذجية بالمولات التجارية وقوافل المراكز التكنولوجية المتنقلة بمحافظات الجمهورية.. فضلاً عن توجيه مأموريات للحالات الإنسانية "ذوى الهمم – كبار السن – الحالات المرضية" بأماكن تواجدهم بـ(المنازل – المستشفيات) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى

وكذا عدد (30) مواطن من المتقدمين للحصول على أى من مصدرات القطاع الثبوتية عبر موقع الإلكترونى ببوابة الوزارة بشبكة المعلومات الدولية ، وكذا عدد (30) مواطن من المتقدمين عبر خدمة الكول سنتر على رقمى 15340 – 15341 وتوصيلها لهم.

بالإضافة إلى الدفع بقوافل مراكز تكنولوجية متنقلة بـ ( حى الأسمرات بالقاهرة – محطة الرمل بالإسكندرية – أمام مقر إدارة الإسماعيلية) لتقديم مختلف خدمات القطاع للجماهير وبالمجان للحالات الإنسانية "مرضية – ذوى الهمم".

إيفاد مأمورية "فنية – قانونية" لمؤسسة الرعاية الإجتماعية للمسنين "بلامأوى" بمركز منوف بمحافظة المنوفية وإتخاذ كافة الإجراءات تجديد بطاقات الرقم القومى لنزلائها وتسليمها لهم.

ولاقى ذلك إستحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين ، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.