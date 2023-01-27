شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: وحدة غسيل كلى للأطفال وحضانات بالمرحلة الأخيرة لتطوير مستشفى بدر الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اهتمام الوزارة بتطوير المستشفيات الجامعية والتعليمية، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة عن كثب لأداء المستشفيات الجامعية، والخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، حيث أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين؛ لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن افتتاح المرحلة الأخيرة لمستشفى بدر الجامعى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير القادم، حيث يعد المستشفى وجهة أساسية لعلاج مرضى مدينة بدر والمدن المُجاورة، ويمكن إجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تُجرى أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر تحت إشراف د. وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور محمد فاضل مدير المستشفى، والدكتور محمد العوام نائب المدير، مشيرًا إلى قيام الجامعة ببدء خطة التطوير منذ استلام المستشفى من وزارة الصحة فى يوليو 2014، وتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى، وكذلك تطوير البنية التحتية وزيادة أعداد الأسرة والعيادات الخارجية من أجل استيعاب وخدمة أكبر عدد من سكان المناطق المُحيطة بالمستشفى، وبدأت خطة التطوير الفعلية يناير 2017 وتم تقسيم العمل على أكثر من مرحلة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى بدر الجامعى فى سبتمبر 2019، وذلك فى إطار التطوير المستمر لمنشآت الجامعة والسعى الدائم لرفع جودة الأداء التعليمى والخدمى والصحى حيث تم العمل الدائم لتحسين أداء المستشفى ليكون على أعلى مستوى من الأمن والسلامة الصحية والمهنية لتقديم أفضل رعاية صحية مُمكنة للمواطن، وتوفير كافة سُبل الراحة والمساعدة، وشمل الافتتاح على مبنى العيادات الخارجية (أ) ومبنى (ب)، ويضم مبنى (أ) عيادات سمعيات ومعامل بنك دم ومعامل وأشعة، وأجهزة الايكو ورسم القلب بالمجهود وجميعها على أحدث مستوى طبى من حيث الإمكانات، كما يضم مبنى (ب) عمليات الطوارئ والحوادث، وسكن الأطباء، و7 عيادات جديدة لتصبح 18 عيادة، وتم تطوير سكن الأطباء والمعامل وبنك الدم، وغرف العمليات.

وشملت أعمال التطوير أيضًا تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحى وإطفاء الحريق، وتم رفع السعة السريرية بالمستشفى لتصل إلى 200 سرير، كما تم إضافة تجهيزات حديثة ووحدات علاجية جديدة وهى جناح عمليات من 5 غرف كبسولات KLS Martin.

كما تم تزويد المستشفى بأحدث جهاز لقسطرة القلب والأوعية الدموية Phillips Azurian ورفع كفاءة وتطوير المعامل وبنك دم ومشتقاته وقسم الأشعة المقطعية ووحدة القلب التشخيصية بالمستشفى ووحدة المناظير الجراحية جراحة عامة وأقسام العظام والمسالك وجراحة العيون، والأنف والأذن ومناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية، فضلًا عن تحديث وحدات الكلية الصناعية وضم 16 جهازًا حديثًا للاستصفاء الدموي، وتطوير أقسام رعاية الأطفال والمُبسترين والطوارئ والعيادات التخصصية وتوفير سكن مُتميز بالمستشفى وقاعات تدريسية وتدريبية.

وتم افتتاح وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائى بمستشفى بدر الجامعي، فى سبتمبر 2020 وتهدف الوحدة إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مُجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية لتحضير العلاج بشكل آمن، مُجهزة بأحدث الإمكانات، لتقديم خدمة طبية مُتميزة دون عناء لمرضى الأورام.

كما تم بدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية والأوعية الدموية بمستشفى بدر الجامعي، التى تم تزويدها بأحدث وحدة للقسطرة القلبية والأوعية الدموية من إنتاج شركة فيليبس، وجاهزية المستشفى بأحدث أجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى مُتخصص من استشاريين قسم جراحة القلب الصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

وافتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى، حيث تم افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتى تم دعمها بعدد 12 سريرًا ليصل إجمالى عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرًا، كذلك افتتاح القسم الداخلى بعدد 21 سريرًا رعاية متوسطة، كذلك وحدة الغسيل الكلوى بإجمالى 18 سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية الذى يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى، فيما سيتم افتتاح المبنى الإدارى والحضانات وقسم المناظير وقسم لعمليات النساء والولادة وقسم داخلى خلال المرحلة الثالثة.