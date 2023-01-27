شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة جسور لأمانة دور الإفتاء: أدلة شرعية تحسم تلاقى أرباح البنوك مع مقاصد الشرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، عددًا جديدًا من نشرتها الشهرية "جسور" حول "الفتوى ودعم الاقتصاد الوطني"، وذلك تزامنًا مع تزايد الحاجة إلى تفعيل الاقتصاد التنموي، ودور الفتوى الداعم له، وكذلك الحاجة إلى وجود خطاب إفتائى معالج لمستجدات الاقتصاد العالمى من ناحية، وداعم للاقتصاد الوطنى من ناحية أخرى.

ويستعرض العدد الجديد من "جسور" الدَّور الذى تلعبه الفتوى فى التماسك المجتمعي، وكيف يمكنها أيضًا خدمة قضية التنمية الاقتصادية باعتبار الاقتصاد هو عصب الحياة وبوابة ارتقاء الأمم ونهضتها.

كما ناقش العدد قضية الاقتصاد التنموى وكيف يكون مُلبِّيًا لاحتياجات الحاضر، والآليات والحلول التى يمكن ابتكارها للتعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية، سيرًا مع الفقه الإسلامى الواسع الذى يستطيع أن يضع الحلول المتعددة لأى مشكلة تظهر فى المسائل الاقتصادية الحديثة.

وفى افتتاحية العدد يكتب الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقالًا هامًّا بعنوان "دور الفتوى فى دعم الاقتصاد الوطني"، حيث يتناول فضيلته الفتوى وصناعتها، ودورها الصحيح فى عمليات التنمية الشاملة، وكيف أضحت التنمية الاقتصادية فى هذا العصر حلمًا يراود الجميع.

وفى باب «عالم الإفتاء» يطوف العدد فى جولة إخبارية إفتائية تتناول مجموعةً من أهم أخبار المؤسسات والهيئات الإفتائية حول العالم.

كذلك يتناول العدد فى باب مؤشر الفتوى، دراسة حديثة بعنوان: "المعاملات المالية الحديثة.. دور الفتوى الرسمية فى دعم اقتصادات الدول"، وتتناول الدراسة فتاوى المعاملات المالية التى برزت خلال العام، والفتاوى التى سعت لهدم اقتصادات الدول المستقرة ومعارضة فتاوى المؤسسات الرسمية الهادفة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.

فى السياق ذاته يعرض العدد مجموعة من التقارير الهامة، يأتى فى مقدمتها تقرير بعنوان: الأدوات الشرعية.. كيف يمكن للفتوى أن تكون رقمًا مهمًّا فى عمليات التنمية الاقتصادية؟

وتقرير آخر بعنوان: "الفساد" وإلحاق الضرر باقتصاديات الدولة.. فتاوى حاربت انتشار الفساد واعتبرته أكبر معوقات التنمية.

كما يتناول فريق التحرير مسألة أرباح البنوك فى تقرير آخر بعنوان: من القرآن والسُّنة.. أدلة شرعية تحسم تلاقى "أرباح البنوك" مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

وفى إطار ذى شأن يرصد العدد أهمَّ معوقات التنمية فى بلداننا العربية والإسلامية وفتاوى الوعى الزائف.

كما يتطرق فريق التحرير لقضية الوقف الخيرى فى الإسلام فى موضوع بعنوان: 6 أهداف تدعو لإحياء نظام الوقف الإسلامى وتفعيل دوره فى عملية التنمية المستدامة.

فيما يتناول العدد مقالًا هامًّا لفضيلة الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العام، بعنوان: "كيف تسهم الفتوى فى بناء الإنسان"، يتطرق فيه لعملية الفتوى وكيف تسهم فى بناء الإنسان معرفيًّا وتربويًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا واجتماعيًّا إسهامًا كبيرًا، وكيف أنَّ الفتوى تتماس مع واقع الناس وتتعايش مع ما يستجد ويقع لهم من نوازل على مدار اللحظة، وتسهم فى البناء المعرفى للإنسان.

وفى القسم الإنجليزى يكتب الدكتور إبراهيم نجم، مقالًا آخر بعنوان: Fatwa and the Islamic Economic System

كما يتضمن العدد مجموعة من الأخبار الإفتائية باللغة الإنجليزية.