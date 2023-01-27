شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1150 طن مخلفات من أسفل الدائرى والقنطرة البيضاء فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وفى هذا الإطار، تمكنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم وهيئة النظافة والتجميل من رفع حوالى 900 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائرى بالمنطقة المحصورة بين طريق اللبينى والمنصورية بكفر غطاطي، ضمن أعمال التطوير الشاملة التى يشهدها ذلك القطاع بحى الهرم الى جانب رفع المخلفات المتواجدة خلف مدينه بيتكو بشارع الوفاء والأمل بالهرم.

وأكد المحافظ، أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق تم تكليف رئيس الحى بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار إليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً.

وأشار أنه تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات، مؤكداً على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالي.

وفى ذات الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة أوسيم فى رفع أكثر من 250 طن مخلفات وتراكمات الأتربة من القنطرة البيضاء بالوحدة المحلية ببشتيل مع تمهيد ورفع كفاءة الطريق وتحسين منظومة النظافة بها.