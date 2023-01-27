شكرا لقرائتكم خبر عن 10 رسائل من ياسمين فؤاد احتفالا بيوم البيئة الوطنى 2023 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر يناير، وهو اليوم الذى تحتفل به مصر بيوم البيئة الوطني، عددا من الرسائل، احتفالا بهذا اليوم لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد Cop27.

شملت التنويهات التى أطلقتها وزيرة البيئة 10 رسائل حول التوعية بقضية تغير المناخ وجهود الوزارة فى مواجهتها على المستويين العالمى والوطني، ورفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادأ لمؤتمر المناخ Cop27.

الرسالة الأولى : محاور الطريق لما بعد COP27، تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

الرسالة الثانية وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو استخدام الطاقة النظيفة فى قطاع النقل، للمساهمة فى الحد من تلوث الهواء فى المدن الرئيسية، و دعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية فى النقل العام بمصر، من خلال مشروع استدامة النقل فى مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.

الرسالة الثالثة: جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، من خلال استراتيجية مستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربى فى النقل العام، عبر مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى.

الرسالة الرابعة: المشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر، بالتعاون بعض الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائى بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية فى المناطق ذات النظام البيئى الحساس والتاريخية والتراثية.

الرسالة الخامسة: مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية فى عام 2013، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 33٪، والذى سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.

الرسالة السادسة مشروع الطاقة برنامج نُوَفِّى الخاص، سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة فى المساهمات المحددة وطنيًا فى قطاع الكهرباء.

الرسالة السابعة: مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتى تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي.

الرسالة الثامنة: البيئة هيأت المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة.

الرسالة التاسعة: ان ما تم من إجراءات وخطوات فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،

الرسالة العاشرة: العمل على سرعة تفعيل الادوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.