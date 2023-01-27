شكرا لقرائتكم خبر عن فوز طلبة هندسة عين شمس بمسابقة "مكان الصوت فى التصميم العمرانى" الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك طلبة الفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي، وطلبة الفرقة الثالثة من برنامج عمارة تنسيق المواقع بكلية الهندسة - جامعة عين شمس، وفي إطار مادة التنسيق الصوتي للمدن Soundscape and Aural Architecture، والتي تقوم بتدريسها الدكتورة نهى جمال سعيد الأستاذ المساعد بقسم التصميم الحضري والتخطيط العمراني، والمدرس المساعد مصطفى مجاهد، والمعيدان فرح وليد وأحمد حسن إبراهيم ، في المسابقة الدولية "مكان الصوت في التصميم العمراني" المعلنة من اليونسكو 2022.

وتم تكريم الفرق الفائزة بمقر اليونسكو بباريس، في إطار الأسبوع الصوتي لليونسكو، بحضور السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ومندوبها الدائم لدى اليونسكو و الوزير المفوض د. محمد الشاهد المندوب المناوب لمصر لدى اليونسكو والدكتورة نهى جمال سعيد أستاذة المادة وبحضور اللجنة التنظيمية ولجنة تحكيم المسابقة و كريستيان اوجونيه مؤسس "أسبوع الصوت" بفرنسا.

تناولت المسابقة فكرة صوت المياه في الفراغات العمرانية " Water Resonances "وقد شارك في المسابقة العديد من الطلاب الفرنسيين والمصريين، و حصدت الفرق المصرية والتي تنتمي جميعها لكلية الهندسة - جامعة عين شمس.

حصل الطلبة المصريين على ثلاث مراكز: الأول والرابع بالإضافة إلى الخامس مركز شرفي، اما الفرق الفرنسية فحصلت على المركز الأول مكرر والمركز الثالث وتم حجب المركز الثاني.

وحصل الفريق المصري رقم 18 بعنوان "السبيل" على المركز الأول ويتكون فريق العمل من أحمد عبد الحميد وأصالة عبد الرؤوف وشيري سمير ويحيى محمد الحراس الطلبة بالفرقة الرابعة ببرنامج العمارة والعمران البيئي.

يهدف هذا المشروع إلى تحسين البيئة الصوتية بمحطة مصر - رمسيس حيث إنه مكان مزدحم للغاية، وهناك مصادر متعددة تسبب ضوضاء مثل الازدحام المروري وأصوات الباعة الجائلين بالإضافة لعدم توافر أماكن مظللة وأماكن جلوس للاستراحة بالمحطة.

بينما حصل الفريق 15 بعنوان " Nile Harmonica " المكون من 4 طلبة من الفرقة الثالثة ببرنامج عمارة تنسيق المواقع ساره كامل الدسوقى، ريم هيثم الايبيارى، عليا باسم الأمير، شروق اشرف عبد الحميد على المركز الرابع. يقترح التصميم اعادة التفاعل بين المواطنين ومياه النهر عن طريق تصميم سلالم عريضة كفراغ رئيسي للجلوس يمر بداخلها انابيب من البولى ايثيلين. اقترح التصميم ادراج مولدات تحت الماء تُنشئ امواجا صناعية بترددات متنوعة تصدر نغمات موسيقية عند مرورها بداخل تلك الانابيب.

كما حصل الفريق 16 بعنوان "الساقية" على جائزة شرفية. ويتكون فريق العمل ساندرا سامح ورنا ايمن وزياد علاء وهبة الله عماد، تنبع فكرة المشروع من هوية نهر النيل عبر التاريخ المصري القديم والتي تعكس علاقة مقدسة بالنيل كمصدر الحياة واستخدم الفريق صوت الساقية على نهر النيل من أجل خلق هوية صوتية للماء وتعزيز الزراعات الحضرية داخل الموقع وتوليد الطاقة وتنقية المياه.