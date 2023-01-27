شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توفد رجال قطاع الأمن المركزى لتنظيم زيارات للمستشفيات ودور الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية عدد من ضباط القطاع لزيارة مستشفيات ( 57357 لسرطان الأطفال - أبو الريش للأطفال بمحافظة القاهرة ، أيادى المستقبل لعلاج الأورام بمحافظة الإسكندرية)، وكذا عدد من (دور رعاية الأطفال الأيتام وذوى الهمم بنطاق محافظات "القاهرة - الجيزة – الإسكندرية" ).. لمشاركتهم الاحتفال بمناسبة الذكرى 71 لعيد الشرطة.

وتضمنت تلك الزيارات عقد لقاءات متنوعة مع الأطفال المرضى ونزلاء دور الرعاية لتعريفهم بالبطولات والتضحيات التى سطرها رجال الشرطة الأبطال فى ذكرى معركة الإسماعيلية المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن والمواطنين.

كما تم خلال الزيارات توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم وسط ترحيب من جانب القائمين على إدارة المستشفيات ودور الرعاية التى تم عقد اللقاءت بها ، حيث أعربوا عن خالص شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة البواسل متمنيين لهم دوام التوفيق فى أدائهم لمهام عملهم ورسالتهم فى حفظ الأمن.

جاء ذلك احتفالاً بالذكرى الـ 71 لعيد الشرطة وإيماناً من أجهزة وزارة ‏الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع كافة أطياف المجتمع ‏المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين.