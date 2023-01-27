شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال بيوم البيئة الوطنى 2023 تحت شعار "الطريق لما بعد Cop27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى لعام 2023 على منصات التواصل الاجتماعى للوزارة تحت شعار الطريق لما بعد Cop27))، من خلال عرض مجموعة من الرسائل والتنويهات للتوعية بقضية تغير المناخ وجهود مواجهتها على المستويين العالمى والوطني، ورفع الوعى بأهمية الحفاظ على البيئة وامتدادأ لمؤتمر المناخ Cop27.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، أن محاور الطريق لما بعد COP27 تشمل مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة على أن وزارة البيئة تخطو خطوات جادة نحو الاتجاه فى استخدام الطاقة النظيفة فى قطاع النقل، باعتبارها جزءا رئيسيًا من سياسة الوزارة؛ للمساهمة فى الحد من تلوث الهواء فى المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية فى النقل العام بمصر من خلال الدراسات التى أعدت من خلال مشروع استدامة النقل فى مصر (STP)، حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعى من خلال استراتيجية مستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربى فى النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائى بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التى تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية فى المناطق ذات النظام البيئى الحساس والتاريخية والتراثية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتى بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية فى عام 2013، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 33٪، والذى سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.

وأضافت وزيرة البيئة أن أن مشروع الطاقة (10×10 فى برنامج نُوَفِّى (NWFE) الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة فى المساهمات المحددة وطنيًا فى قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التى تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحرارى بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة 2022 - 2028، مشيرة إلى أن انبعاثات الغازات الدفيئة التى تم تجنبها بسبب توفير الوقود من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة تقدر بـ 5.25 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتى تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، مؤكدة أن رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها، مضيفة أن مبادرة ENACT للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخCOP27، والتى أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل فى فرنسا واليابان وكوريا ومالوى وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضى إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفنى وحزمة من الحوافز، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية. مشيرة إلى إطلاقها لمبادرة المخلفات 50 لعام 2050 خلال مؤتمر المناخ يعد نقطة فارقة فى سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الأفريقية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ما تم من إجراءات وخطوات فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية، تستهدف تخفيض التأثير السلبى للإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.

وأضافت وزيرة البيئة نعمل على سرعة تفعيل الادوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الأكياس أحادية الاستخدام، واعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للاكياس أحادية الاستخدام، وإطلاق منصة الكترونية تجريبية فى مجال إدارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التى من شأنها رفع الوعى البيئى حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.

جدير بالذكر، أن يوم البيئة الوطنى هو مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعى بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبنى سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، وتعد هذه المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها، وذلك بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، حيث تم اختيار يوم 27 يناير تخليدا لليوم الذى صدر فيه أول قانون لحماية البيئة فى مصر وهو قانون رقم 4 لسنة 1994، كما أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدنى ويتم الاحتفال فيه بجهود مجموعة من المواطنين الحريصين على الحفاظ على البيئة المصرية والنهوض بها.