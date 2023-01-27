شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الفلزات يبحث الاستفادة من خبرات الكلية الملكية بلندن فى تصنيع السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الدور الحيوى الذى تقدمه المراكز البحثية فى خدمة قطاعات التنمية والاقتصاد المحلى، ومتابعة تطوير عملية البحث العلمى فيها ورفع قدرات الباحثين؛ بهدف تحقيق التناغم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والصناعة، ونقل نتائج البحوث العلمية ومُخرجاتها والخبرات المكتسبة إلى القطاعات التنموية المختلفة.

ونظم مركز بحوث وتطوير الفلزات زيارة للعالم المصرى الدكتور محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بالكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا والطب بلندن، وأستاذ تصنيع السيارات لبحث فرص التعاون المشترك مع الكلية الملكية بلندن فى مجال تصنيع السيارات، وصناعة البطاريات.

وأشار الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز إلى أن الدكتور محمد سعد قدم عرضًا لأهم الأبحاث الجارية فى مجال تصنيع السيارات، وإمكانات الكلية الملكية بلندن فى هذا المجال، موضحًا أن الزيارة شملت بحث إمكانية التعاون بين مركز بحوث الفلزات والكلية الملكية فى لندن، والاستفادة من خبراتها فى تقليل وزن السيارة من خلال تصنيع القوائم من خامة الألومنيوم كبديل لسبيكة الصلب، وكذا بحث فرص تنفيذ مشاريع مشتركة فى مجال صناعة البطاريات فى مصر، فضلًا عن استعراض تجربة مركز بحوث الفلزات فى تصنيع فارغة محرك سيارة، وبحث التعاون مع الكلية الملكية بلندن فى تصنيع الفارغة من سبيكة الألومنيوم.

وأكد غياض على أن الزيارة تأتى فى إطار حرص مركز بحوث وتطوير الفلزات على توظيف إمكاناته فى خدمة قطاع التعدين والسبائك المعدنية وتكنولوجيا الصلب، وتصنيع الخامات التى تساهم فى صناعات حيوية عديدة، والتركيز على تعظيم القيمة المُضافة من إنتاج وتصنيع الخامات، والاستغلال الأمثل لها وتجنب الهدر، وإجراء البحوث والدراسات لمعرفة مناسبة الخامات المحلية لصناعة منتجات نهائية، وتقليص التصدير للخامات بشكلها الابتدائى والاهتمام بالطاقة البشرية.

وأشار الدكتور خالد إبراهيم رئيس قسم تكنولوجيا السباكة بالمركز إلى أنه تم توجيه الدعوة للعالم المصرى لمناقشة سبل فتح قناة علمية بين المركز والكلية الملكية بلندن، والاستفادة من خبراته فى صناعة السيارات، وكذلك فى مجال سباكة وتشكيل المعادن الخفيفة التى يمكن استخدامها فى صناعة السيارات، حيث نظم المركز محاضرة للعالم المصرى بحضور أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

وخلال المحاضرة، تم عرض الإمكانات الموجودة والخدمات المركزية بالمركز ممثلة فى الاختبارات الميكانيكية والاختبارات الميتالورجية، والاستفادة منها وتوظيف الأجهزة العلمية الحديثة بالمركز، ومنها: الميكروسكوب الإلكترونى وجهاز حيود الأشعة، وجهاز الجليبل (Gleeble) فى أبحاث مشتركة مع الكلية الملكية بلندن، وكذا فتح قناة علمية مع الكلية الملكية؛ لتبادل الباحثين ونقل الخبرات العلمية خاصة فى مجال صناعة السيارات.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية لأقسام ومعامل المركز، حيث أشاد الدكتور سعد بما شاهده خلال جولته فى أقسام المركز المختلفة، وما يمتلكه من إمكانات وأجهزة علمية حديثة، وبالمخرجات الصناعية التى توصل إليها الباحثين بالمركز، مشيرًا إلى استعداده لتقديم الدعم فى مجال صناعة السيارات الكهربية فى مصر من خلال إجراء أبحاث مشتركة بين مركز بحوث الفلزات والكلية الملكية بلندن، وكذلك تقديم مشاريع مشتركة فى مجال صناعة البطاريات.

شارك فى فعاليات الزيارة، الدكتور خالد إبراهيم رئيس قسم السباكة بمعهد تكنولوجيا التصنيع، الدكتور مصطفى سند رئيس قسم البطاريات بمعهد تكنولوجيا المواد المتقدمة، الدكتور إيمان الشناوى رئيس قسم التشكيل اللدن بمعهد تكنولوجيا الفلزات، ولفيف من أعضاء هيئة البحوث بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

جدير بالذكر، أن العالم المصرى د. محمد سعد رئيس البحوث والتطوير بالكلية الملكية بلندن، حاصل على العديد من براءات الاختراع فى مجال تصنيع السيارات بالكلية الملكية بلندن، وقام بالعديد من الأبحاث فى هذا المجال.