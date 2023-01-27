شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة والذى تشهده البلاد هذه الأيام وعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة. يتلقى ”الخليج 365” العزاء في الكاتب الصحفى علام عبدالغفار، رئيس قسم المحافظات بمؤسسة الخليج 365 ونائب رئيس التحرير، اليوم الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بعد صلاة المغرب. ”الخليج 365” تتلقى العزاء فى علام عبدالغفار بالحامدية الشاذلية اليوم رويترز: نمو الاقتصاد المصري أسرع من التوقعات والدولار سينخفض في يونيو تبدأ غدا السبت إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث يستمر الطلاب فى الإجازة لمدة أسبوعين، بعدها يعود الطلاب إلى مدارسهم بالفصل الدراسى الثانى 11 و12 نوفمبر المقبل. بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 غدا لطلاب المدارس لمدة أسبوعين

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من غد السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. يغلق المجلس الأعلى للجامعات غدا السبت، باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وذلك بعد صدور قرار المجلس بمد باب الترشح حتى غدا، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26-1-2023 إجازة رسمية، وهو ما يصادف آخر يوم مقرر للترشح لرئاسة جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) . كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 27 يناير حتى الأربعاء المقبل 1 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد . غدا.. آخر موعد للتقدم والترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية بالأعلى للجامعاتارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابسغدا.. استقبال المواطنين بالشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية لتسجيل الشققالأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تصل لـ26 درجة

يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الجمعة، باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

الجمهور يتحدى حالة الطقس ويتوافد بكثافة على معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية