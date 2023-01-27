شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 611 مسجدًا، منها ( 500 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و 111 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الأرصاد تحذر المواطنين: ارتفاع الحرارة مؤقت لا تخففوا الملابس
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة والذى تشهده البلاد هذه الأيام وعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.
أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.8% في السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة.
تبدأ غدا السبت إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث يستمر الطلاب فى الإجازة لمدة أسبوعين، بعدها يعود الطلاب إلى مدارسهم بالفصل الدراسى الثانى 11 و12 نوفمبر المقبل.
يغلق المجلس الأعلى للجامعات غدا السبت، باب الترشح لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية، والتى انطلقت أعمالها يوم السبت الماضى، وذلك بعد صدور قرار المجلس بمد باب الترشح حتى غدا، وذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس الموافق 26-1-2023 إجازة رسمية، وهو ما يصادف آخر يوم مقرر للترشح لرئاسة جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) .
الجمهور يتحدى حالة الطقس ويتوافد بكثافة على معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور الأهلي يستأنف تدريباته استعداداً لخوض منافسات كأس العالم للأندية
يستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر تدريباته اليوم، الجمعة، باستاد التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة من المران أمس من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.