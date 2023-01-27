شكرا لقرائتكم خبر عن صحيف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على روابط مشتركة تجمع مصر والهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتا الأنباء والراى الكويتيتان الصادرتان صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس السيسى أن ما يجمع بين البلدين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل منهما جسرا مهما للتلاقى والحوار والتعاون، ويضع على كاهلنا مسئولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان " السيسي: على دولنا النامية التكاتف لمواجهة الأزمات" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن زيارته للهند تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية طفرة ملموسة في كافة أوجه التعاون، تزامنا مع احتفال مصر والهند بالذكرى الخامسة والسبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، وبما يؤكد ما تتسم به تلك العلاقات من طبيعة خاصة تستهدف تحقيق تطلعات شعبي الدولتين.

وتابعت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال - خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة الهند دروبادي مورمو تكريما له أمس الأول - إن الزيارة مثلت أيضا فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي وتزداد أهمية لقائنا بالنظر إلى ما يشهده العالم من استقطاب دولي له تبعات سلبية شديدة على جميع الشعوب، وهو الأمر الذي يحتم على دولنا النامية ضرورة التكاتف لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء.

وتحت عنوان " السيسي يؤكد ضرورة تضافر الجهود لحصار آفة الإرهاب " قالت صحيفة الراي الكويتية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في نيودلهي، أمس، «ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار آفة الإرهاب على كل المستويات»، وذلك لدى مشاركته كضيف شرف، باحتفالات «عيد الجمهورية» في الهند تلبية لدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي .