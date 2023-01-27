شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة.. إنشاء مشروعات مياه وصرف فى سوهاج بتكلفة 31.144 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقد بلغت جملة الاستثمارات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج 31 مليارا و 144 مليون جنيه، بمختلف مراكز المحافظة منها 29 مليارا و480 مليون جنيه، قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، شملت "محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط مياه شرب جديدة"؛ لخدمة المواطن السوهاجي بمختلف مدن وقرى المحافظة. ونرصد فى النقاط التالية تكلفة المشروعات:

1- جملة الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال عام 2022، 31 مليارا و 144 مليون جنيه.

2- جملة الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال عام 2022 "حياة كريمة" 29 مليارا و480 مليون جنيه.

3- المشروعات شملت "محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط مياه شرب جديدة.

4- مشروعات الهيئة خلال عام 2022، بلغت 16 مشروعا، منها "5 مشروعات في مياه الشرب بتكلفة 685 مليون جنيه.

أ- "المرحلة السادسة لمياه الكوثر، ومحطة مياه إدفا وأولاد نصير بمركز سوهاج، ومحطة مياه قرية أولاد الشيخ، وخط مياه أولاد يحيي، بمركز دار السلام، ومشروع محطة وشبكات توسعات مياه سوهاج غرب".

ب- 11 مشروعا في الصرف الصحي بتكلفة 979 مليون جنيه، وهى "محطة صرف صحي الكوثر رقم 3، ومحطة رفع صرف صحي مدينة ساقلتة الرئيسية، وصرف صحي قرية "بني حميل" مركز البلينا، وصرف صحي قرية "الرياينة، مركز طما، ومحطة معالجة صرف صحي البلينا، ومحطة معالجة صرف صحي ساقلتة، ومحطة معالجة المنشاة، ومحطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة، ومحطة صرف الكوثر رقم 4، وصرف صحي قرية بني هلال بالمراغة، وصرف صحي قرية الحسنة بطما".

5- تم تخصيص 2.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى "حاجر مشطا، والصفيحة، ونزالي داود، الشيخ رحومة بمركز طهطا، وإنشاء محطة مياه الأحايوة شرق، ومحطة الصوامعة شرق بمركز أخميم، ومحطة مياه بيت علام بمركز جرجا.

6- تنفيذ مشروعات وصلات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد بقيمة 295 مليون جنيه، مشيرا إلى إشراف الشركة على المشروعات التي يتم تنفيذها في 7 مراكز بسوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، بقيمة 26.8 مليار جنيه، وتشمل 8 محطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، و 3 محطات مياه شرب سطحية، وخطوط ناقلة، وشبكات مياه ووحدات إزالة الحديد والمنجنيز؛ لخدمة حوالي 3.3 مليون نسمة.

7- تم الانتهاء من تأسيس المعمل المركزي للصرف الصحي بقيمة 13 مليون جنيه، وشراء أجهزة معملية بقيمة 14 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة 9 وحدات رفع مياه شرب، و5 وحدات رفع صرف صحي، وتم الانتهاء من تنفيذ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية، بقيمة 4.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى صيانة وشراء معدات بقيمة 44 مليون جنيه.