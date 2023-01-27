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87 % من القراء يطالبون بالتوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار.

 

وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار؟، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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