شكرا لقرائتكم خبر عن 87 % من القراء يطالبون بالتوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار؟، أيد غالبية القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار. وأيد 87% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار؟، بينما عارض 13% من القراء مطالب التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية المخفضة لمواجهة جشع التجار.

نتيجة الاستطلاع