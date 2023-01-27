شكرا لقرائتكم خبر عن 29 يناير.. القومى للبحوث يشهد انطلاق المرحلة الخاصة من فعاليات جامعة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المركز القومى للبحوث فى الفترة من 29-1-2023 إلى 9-2-2023 فعاليات جامعة الطفل بالمرحلة الخامسة وذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومى للبحوث، حيث يستقبل المركز 120 طالب وتقوم جميع معاهد المركز فى المشاركة فى هذا الحدث من خلال مجموعة من كوادر المركز العلمية والبحثية التى تقوم بالتدريس والتدريب للاطفال بصورة مبسطة وشيقة على البرامج التى اعدتها أكاديمية البحث العلمى كما يزور الأطفال خلال هذه الفترة المعاهد المختلفة ومنها معهد بحوث تكنولوجيا النسيج ومعهد بحوث الصناعات الصيدلية و الدوائية ومعهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية وغيرها.

كما تتضمن الدراسة برامج تدريبية لريادة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات والفنون. و تتضافر جهود جميع الجهات التنظيمية بالمركز فى تنظيم ودعم الفعاليات ومما هو جدير بالذكر أن نشاط جامعة الطفل مستمر للعام التانى على التوالى وذلك ايمانا من المركز القومى للبحوث بدوره فى نشر ثقافة البحث العلمى وربط البحث العلمى لخدمة المجتمع ودورالمركز فى تنمية قدرات الشباب والاطفال وحثهم على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .

وبرنامج جامعة الطفل هو برنامج علمى متكامل تدعمه أكاديمية البحث العلمى وتشارك فيه العديد من الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المراكز البحثية

تحت مظلة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بالأطفال والشباب حيث بدأت الأكاديمية هذه المبادرة بالتعاون مع أكثر من 40 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وبعض المعاهد البحثية والمركز القومى للبحوث من اكبر المراكز البحثية فى مصر والشرق الأوسط حيث وجهت قيادات المركز القومى للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش اهتمامها للاستمرارفى المشاركة بهذه المبادرة لما للمركز من دور رائد فى النهوض بالبحث العلمى فى مصر وكذلك ما يبذله المركز من جهود لخدمة المجتمع فى اتجاهات عديدة والتى منها الاهتمام بالطلاب فى جميع المراحل التعليمية اسهاما من المركز فى تشجيع الاطفال على البحث العلمى والابتكار واكتشاف الموهوبين منهم فى مراحل عمرية مبكرة لدعمهم و لخلق كوادر شبابية ذات قدرة على الابداع والابتكار تقود المجتمع المصرى نحو مستقبل افضل .

ويستهدف هذا البرنامج الفئة العمرية من سن 9-15 سنة وهى مرحلة ما قبل التعليمى الجامعى حيث تقوم الأكاديمية بوضع برامج علمية على يد خبراء مصريين واجانب ووتقدم هذه المناهج فى صورة أنشطة علمية وفنية وتتيح أيضا الدراسة بجامعة الطفل والتعرف على المعاهد والمعامل المختلفة بالمركز والتواصل اساتذة المركز القومى للبحوث .

كما يشارك طلبة جامعة الطفل فى المعارض والمسابقات المختلفة بمساعدة اعضاء هئية البحوث وتتيح لهم الدراسة السفر للخارج من حالة الفوز فى هذه المسابقات هذا وقد شارك اطفال جامعة الطفل بالمركز خلال العام الماضى2022 فى العديد من المسابقات التى تنظمها الاكاديمية.