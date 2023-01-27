شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سابق بالأزهر يكشف الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ فى ثلاث خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط واستاذ التفسير ، الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ ، وذلك ردا على سؤال كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟ ، وجاء رده كالآتى:
من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال:
العمل الأول
قراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده .
العمل الثانى
قراءة آية الكرسى فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان .
العمل الثالث
قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) الخ الآيتين قبل النوم )) .
هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم ويتضح ذلك فيما يلي : .أولا
عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )
وفي معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .
1 - أجزأتاه عن قيام الليل
2 - كفتاه من كل سوء
3 - كفتاه شر الشياطين
4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخ
ثانيا
قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان
عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان )
ونصه عند ابن حبان ( الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ).