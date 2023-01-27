شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إقبال كبير من المربين والفلاحين للتأمين الصحى على الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، أن هناك اقبالاً كبيراً من المربيين والفلاحين للتأمين على الماشية، والاستفادة من الخدمات المتنوعة التى يقدمها الصندوق، وذلك فى ضوء تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي العادى بين المربين.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، تكثيف التوعية والارشاد فى الأسواق واماكن تجمع المربيين والفلاحين من منتجي الثروة الحيوانية، بأهمية صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا والخدمات التي يقدمها للمؤمنين على ماشيتهم، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من القوافل والندوات الإرشادية بجميع محافظات الجمهورية وبأسواق الماشية بتلك المحافظات حيث يوجد أكبر أماكن تجمع المربين والفلاحين منتجى الثروة الحيوانية وكذلك الإرشاد من خلال الإشتراك مع القوافل السكانية بمبادرة حياة كريمة الرئاسى لتنمية الريف المصرى.

وأوضح صابر أنه أيضا يتم توفير الرعاية الصحية البيطرية والعلاج المجانى من خلال الوحدات البيطرية وكذا تم توفير 40 ألف جرعة تلقيح إصطناعى على نفقة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للحيوانات المؤمن عليها وكذلك سرعة صرف التعويضات المستحقة للمستأمنين بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الحيوان شريطة الإلتزام بشروط وثيقة التأمين مما أدى إلى تزايد الإقبال الشديد من المربين للتأمين الصحى على مواشيهم.

وأشار إلى أن هناك تنسيق بين أجهزة ومؤسسات وزارة الزراعة و وزارة التموين لصرف حصة من النخالة للحيوانات المؤمن عليها تأمين صحى عادى من المطاحن الحكومية، لافتاً إلى أن التزايد الكبير فى أعداد الحيوانات المؤمن عليها والمنقطع النظير أتى نتيجة العمل بروح الفريق الواحد بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.