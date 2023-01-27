شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عدد من رجال الجمارك المتميزين في اليوم العالمي لهم..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة المالية حفل تكريم لرجال الجمارك المتميزين برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك لعام 2023، والذي أناب عنه الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانه العامة، وبقيادة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية تحت شعار "رعاية الجيل القادم" تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والفخر المهني للجمارك.

شهد الإحتفال تكريم عدد من قيادات الجمارك في المواقع المختلفة، كان من أبرز المكرمين رجال جمارك مطار القاهرة الدولي في حضور الدكتور ماجد موسي المدير العام وقد تم إختيار عينه رمزية تنوب عن زملائهم الذين حققوا ومازلوا إنجازات غير مسبوقة في حماية الامن القومي والاقتصادي والاجتماعي للوطن ومنع تهريب كميات كبيرة من البضائع الأسلحة والمخدرات والآثار، وجاء الإختيار رمزيا فتم تكريم كل من هاني وزيري(نقيب جمارك القاهرة) و احمد سيد إبراهيم عافيه، و محمد الهادي أحمد و محمد عبد المنعم صالح و احمد امين عن محضر ضبط راكبة أجنبية حاولت تهريب حوالي أربعة كيلو بودرة الكوكايين المخدر في شهر ابريل الماضي، وكل من حازم محمد علي ومصطفي صادق واحمد عادل فتحي عن محضر ضبط جمركي لموظف امن باحدي شركات الطيران حاول تهريب 142 آيفون وبعد اكتشاف أمره حاول الفرار بالحقيبة التي بها التليفونات إلا أن رجال الجمارك الثلاثة قاموا بمطاردته والسيطرة عليه، كما تم تكريم كل من أحمد عمر عجمي وعبد القوي عزوز وإبراهيم مصطفي عن محاضر ضبط اخري.

كما تم تكريم عدد من مأموري الجمارك من مطار الغردقة في حضور عبد العال نعمان المدير العام وعدد من جمارك مطار شرم الشيخ في حضور الدكتور احمد حسين المدير العام أيضا.

وشمل التكريم عدد آخر من المواقع في حضور ابتسام سعد المستشار الإعلامي لوزير المالية وكل من الدكتور محمد السيد، و أحمد القرنشاوي و نجوشي زجمور، و امل نوس، و احمد علي، و سامي رمضان، و سعد سالم، و الدكتورة حنان شوقي رؤساء الإدارات المركزية، وكل من وليد حسين، و علي جلال، و الدكتور هشام العدوي، و حنان داود، و محمد رشدي وزكريا حسب الله، و احمد سعد مديري العموم.



جانب من التكريم (1)