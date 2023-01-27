شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قمة المناخ "cop28" المقبلة بالأمارات والان مع تفاصيل الخبر
1- تحت شعار "عالم واحد" اطلقت دولة الامارات شعار قمة المناخ الجديدة المقبلة، يتضمن الألوان الأخضر الداكن والفاتح وهى الوان مرتبطة بالبيئة.
3- الشعاريحمل الهوية البصرية بمؤتمر الأطراف COP28، لدولة الامارات وكذلك تم اطلاق موقع الكترونى مرتبط بالقمة الاماراتية.
4- تم اطلاق نسخة متحركة من شعار القمة الاماراتية توضح قصته.
5- المدينة التى ستستضيف قمة الامارات المناخية" cop27" هى مدينة إكسبو دبي.
6 - شعار قمة المناخ الامارتية cop28 جاء أيضا مستعينا بشكل الكرة الأرضية التي تضم كافة التأثيرات والتغيرات المحتملة لازمة تغير المناخ لتعكس هذه العناصر مجتمعةً، أهمية الحفاظ على الثروات من الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية معا، كما تعكس القدرة على الابتكار في جميع القطاعات من أجل تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة.
7- تصميم شعار قمة المناخ الأمارتية المقبلة يحمل إشارة الى المجتمع الدولي ورسالة تطالببضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية.
8- تسعى قمة المناخ الاماراتية تفعيل الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف السابق الذى استضافته مصر، حيث يعمل على أهمية التعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، وكذلك احتواء والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني والنساء والشباب و القطاعين الحكومي والخاص.
9- الرئيس المعين والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات هو الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.