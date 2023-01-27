شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن قمة المناخ "cop28" المقبلة بالأمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ اعلان نتائج وتوصيات قمة المناخ لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ “cop27 ، والتي استضافتها مصر في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 الى 19 نوفمبر الماضى، وانهت أعمالها بنجاح، وتستعد دولة الامارات لاستضافة القمة المقبلة cop28 خلال عام 2024.

خلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن القمة الامارتية لتغير المناخ والشعار التي ستحمله، وماذا يعنى، وما الرسائل التي يحملها الشعار، والاهداف التي يسعى هذا المؤتمر على طرحها.

1- تحت شعار "عالم واحد" اطلقت دولة الامارات شعار قمة المناخ الجديدة المقبلة، يتضمن الألوان الأخضر الداكن والفاتح وهى الوان مرتبطة بالبيئة.

2- تضمن أيضا شعار قمة المناخ الامارتية، عدد من الرموز المرتبطة بالعمل المناخى، منها الانسان الذى يتأثر بقمة المناخ، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد الحلول للمواجهة والتكيف، وعناصر التنوعى البيولوجى للكائنات الحية البرية والطبيعية، وهى أيضا ماتتأثر بالتغير المناخى.

3- الشعاريحمل الهوية البصرية بمؤتمر الأطراف COP28، لدولة الامارات وكذلك تم اطلاق موقع الكترونى مرتبط بالقمة الاماراتية.

4- تم اطلاق نسخة متحركة من شعار القمة الاماراتية توضح قصته.

5- المدينة التى ستستضيف قمة الامارات المناخية" cop27" هى مدينة إكسبو دبي.

6 - شعار قمة المناخ الامارتية cop28 جاء أيضا مستعينا بشكل الكرة الأرضية التي تضم كافة التأثيرات والتغيرات المحتملة لازمة تغير المناخ لتعكس هذه العناصر مجتمعةً، أهمية الحفاظ على الثروات من الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية معا، كما تعكس القدرة على الابتكار في جميع القطاعات من أجل تحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة.

7- تصميم شعار قمة المناخ الأمارتية المقبلة يحمل إشارة الى المجتمع الدولي ورسالة تطالببضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية.

8- تسعى قمة المناخ الاماراتية تفعيل الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف السابق الذى استضافته مصر، حيث يعمل على أهمية التعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، وكذلك احتواء والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني والنساء والشباب و القطاعين الحكومي والخاص.

9- الرئيس المعين والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات هو الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

10- رائدة المناخ التى عينتها الامارات ممثلة لرئاسة القمة المقبلة التى تستضيفها دولة الامارات، هى رزان المبارك رئيسة الاتحاد الدولى لحماية الطبيعة.