شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 2.5 مليار جنيه لزيادة عدد محطات تحلية المياه خلال 2022/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تنفيذ وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، في إطار تنفيذ هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، وجهت الحكومة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لإنشاء وتطوير 27 محطة تحلية، فى محافظات مطروح، بورسعيد كفر الشيخ.

ويأتى ذلك كأحد أبرز مستهدفات الاستراتيجية التي تسعى الحكومة بتنفيذها فيما يخص الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، وتتمثل في رفع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، فضلا عن تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

يشار إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أكدت مساهمة المشروع القومى لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بشكل كبير في تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من حيث تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي، واستكمالها بحيث تمتد لباقي المناطق الجغرافية.

وفي هذا الإطار، تسعي خطة العام الجاري 2022/2023 لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى التى تقدر تكلفتها بحوالي 1.17 مليار جنيه، منها: محطات معالجة بمدينة المنشأة، وقرية الغنيمية بمركز البلينا، والجلاوية بمركز ساقلتة، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 2.8 مليار جنيه.