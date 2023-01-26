شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة التسجيل باستمارة التقدم للامتحانات بالموقع الإلكترونى، على أن يقوم الطالب بطباعة الاستمارة بعد انتهاء تسجيلها وتقديم الأوراق للمدرسة التابع لها.



ونرصد فى التقرير التالى الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة... ونرصد فى التقرير التالى الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة...

- طباعة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية من موقع وزاره التربية والتعليم بعد كتابة البيانات.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية من البريد وصورتين منه.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات، وهى 210 جنيهات للمتقدمين للمرتين الأولى والثانية، و410 جنيهات للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة لامتحانات الثانوية العامة.

- إيصال سداد رسوم التابلت بإجمالى 105 جنيهات.

- شهادة ميلاد حديثة وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب ورقم تليفون الطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ورقم تليفونه.

- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء للطالب ومدون عليها اسم الطالب إلكترونيا.

- الالتزام بالزى المدرسى للبنات فى الصور.

- بيان رسوب من المديرية للطلاب الراسبين و3 طوابع تعليمية فئة 10 جنيهات.

وأكدت الوزارة أن تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 15 يناير الجارى وحتى نهاية فبراير المقبل، وحددت خطوات تسجيل الاستمارة إلكترونيا كالتالى:

- يتسلم كل طالب البريد الإلكترونى الموحد الخاص به من خلال منصة البريد الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكترونى:

- سيتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكترونى:

- يقوم الطالب بكتابة البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب والذى يبدأ بكود الطالب ثم الضغط على تسجيل دخول، ويقوم بعدها بادخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بكتابة تاريخ الميلاد، وبعدها تظهر استمارة الثانوية العامة.

- يقوم الطالب بعدها بمراجعة بياناته قبل طباعة الاستمارة للتأكد من دقة البيانات وصحتها.

- يجب على الطلاب التأكد من اختيارهم اسم اللغة الثانية بشكل دقيق وتشمل لغة فرنسية أو ألمانية أو اسبانية أو إيطالية وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها سواءًا كانت علمي علوم أم علمي رياضات.

- بعد مراجعة البيانات الخاصة بالطالب يقوم الطالب بالضغط على رز طباعة وعندها يتم تحويل شكل بيانات الاستمارة إلي ملف PDF ويمكن للطالب تحميله طباعته.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.