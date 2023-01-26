شكرا لقرائتكم خبر عن المجمع المقدس يرفض تنصيب المطران ساويرس بطريركا لإقليم أورومو في إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا توماس، مطران قوصية ومير للأقباط الأرثوذكس ومقرر لجنة العلاقات المسكونية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمجمع المقدس أن اللجنة تعلن رفضها التام للانقسام الذى أُعلن بفصل المطران الأب ساويرس وتنصيبه بطريركًا لإقليم أورومو في إثيوبيا، مضيفا "انتهكت رسامته المكونة من 26 أسقفًا قوانين الكنيسة والمبادئ الراسخة للكنائس الأرثوذكسية عبر الأجيال".

وتابع فى بيان للجنة "لا تعترف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأى رسامة خارج نطاق البطريرك الشرعى لكنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، فقط الأب ماتياس 1 "معترف به كبطريرك لكنيسة التوحيد الإثيوبية.

وتعلن اللجنة تضامنها الكامل مع كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، ونناشد المطارنة وأساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، ذات التاريخ الطويل والغني، دعم وحدة الكنيسة وسلامتها، متمسكين بوحدة الكنيسة وسلامتها برباط الحب والسلام.

وتعتبر لجنة العلاقات المسكونية منبثقة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.