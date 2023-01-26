شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يختتم زيارته لتشاد بلقاء السفير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية زيارته لدولة تشاد بلقاء السفير أسامة الهادي سفير جمهورية مصر العربية فى لقاء ودى جمع الطرفين.

وتعرف السفير أسامة الهادى خلال اللقاء على الخدمات الصحية والتعليمية والتي تقدمها الكنيسة الأسقفية للمجتمع، بالإضافة لدورها فى خدمة المجتمع التشادى.

وفى سياق آخر، التقى رئيس الأساقفة يوسف آبا صلاح الأمين العام لرئاسة الوزراء، حيث دار اللقاء حول الحوار المسيحي الإسلامي بالإضافة للخدمات الطبية والمجتمعية المختلفة التي يمكن أن توضع على طاولة الشراكة بين الكنيسة ورئاسة الوزراء.

واختتم رئيس الأساقفة زيارته لدولة تشاد بمقابلة على يونس وزير الشؤون الدينية بالدولة، إذ تحدث الطرفين حول العلاقات المستقبلية للحوار المسيحى الإسلامى ومجالات الشراكة فى ملف الحوار.

وخلال الزيارة الرعوية لدولة تشاد تفقد المطران سامى فوزى مجلس الكنائس الدولى فى لقاء مع الدكتور القس جيمالانجر مادجيبايا رئيس المجلس بالإضافة لمجموعة من القساوسة وبصحبة القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية بإبروشية الكنيسة الأسقفية.

ودار اللقاء حول العلاقات المسيحية الإسلامية في مصر وكيف يمكن أن تُصبح نموذجًا يُحتذي به في دولة تشاد، إذ تبادل الطرفين الحديث حول التدريبات التي يمكن أن تقدمها الكنيسة للمجلس علي أن يصبحوا في تعاون مستمر، كما طالب رئيس الأساقفة أن تكون الكنيسة الأسقفية فى تشاد جزء من مجلس كنائس تشاد الدولى.

وفي سياق آخر، زار رئيس الأساقفة الجامعة الإنجيلية في تشاد وهي جامعة بها العديد من الكليات منها كلية اللاهوت، حيث التقي بالدكتور لاومن مورنا عميد كلية اللاهوت في تشاد والقس سالي سالومون المدير الأكاديمي لكلية اللاهوت، إذ تناول اللقاء شرح لنشاط الكلية، كما تفقد رئيس الأساقفة كيف تأثرت مباني الكلية بسبب الفيضانات التي حدثت منذ فترة قريبة والتي أسفرت عن تلف للأراضي الزراعية والمباني المحيطة بالجامعة.