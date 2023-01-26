شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل مع المواطنين فى الشوارع بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة بأتوبيس مكشوف وتوزيع الورود والهدايا على المواطنين، فيما نظمت مديريات الأمن حفلات ترفيهية لعدد من الأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة بمقار نوادى الشرطة بمختلف المحافظات بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 71، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية التى نفخر بها جميعاً.

تضمنت تلك الحفلات عروضاً وفقرات فنية وترفيهية مختلفة، وتم خلالها توزيع بعض الهدايا العينية والتذكارية على الأطفال لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بتلك الحفلات.

يأتى ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية والتواصل مع كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الاحتفال بمختلف المناسبات الوطنية.