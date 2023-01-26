شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث فى الهند أوجه التعاون مع شركة "رينيو باور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي، نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس.