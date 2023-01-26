شكرا لقرائتكم خبر عن رابعة ابتدائى الأحد.. "تعليم الجيزة" تعلن مواعيد إعلان نتائج صفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد إعلان نتائج امتحانات طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن إعلان نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى ستكون يوم الأحد الموافق 29 يناير، أما نتائج الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى ستعلن يوم الإثنين الموافق 30 يناير.

وأشارت في بيان لها إلى أن نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي ستعلن يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير المقبل، كما سيتم إعلان نتائج طلاب الصف الأول الثانوى يوم الأحد الموافق 5 فبراير، وإعلان نتائج طلاب الصف الثانوى الثانوى يوم الإثنين الموافق 6 فبراير المقبل.

وكانت مديرية التعليم بالجيزة قد وجهت رؤساء كنترولات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية بمراعاة نموذج الإجابة والدقة والسرية أثناء تصحيح كراسات الإجابة للطلاب فى جميع المواد، مؤكدة على ضرورة حصول مقدرى الدرجات على الوقت المناسب لأعمال التصحيح دون تسريع أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إضافة إلى تلاشى الأخطاء التى قد تحدث أثناء التصحيح أو رصد الدرجات.

كما وجهت المديرية، بالحفاظ على سرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات ونتائج الطلاب حتى يتم اعتماد النتائج من قبل المحافظ المختص، وعدم خروج أى نتائج حتى اعتماد النتائج بشكل نهائى، كما وجهت بمراعاة الأسئلة التى قد تمثل صعوبة على الطلاب وتوجد منها شكوى جماعية من طلاب الشهادة الإعدادية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أن نتائج الطلاب فى الفصل الدراسى الأول مكملة لدرجات امتحانات الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه فى مايو المقبل، ومشيرة إلى أن يكفى لنجاح الطالب بالترم الأول حصوله على 50% من درجة المادة بالنسبة لصفوف النقل، أما طلبة الشهادة الإعدادية يحتاج الطالب إلى أعلى الدرجات بامتحانات الفصلين الدراسيين لتنسيق الثانوى العام والفنى نهاية العام الدراسى.