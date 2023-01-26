أخبار مصر.. الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين.





الرئيس السيسى يلتقى نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامته بنيودلهي "جاجديب دهانكار"، نائب رئيس جمهورية الهند.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهي، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والهندي، وموضحاً حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري.





القمر يقترن بالمشترى اليوم فى منظر بديع يشاهد بسهولة بالعين المجردة

يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الخميس 26 يناير 2023 وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى، حيث سيفصل بينهما حوالى درجة واحدة فى منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.





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بمناسبة زيارة الدولة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، فقد اتفق الجانبان على إصدار بيان مُشترك يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة.





عيد الطيران المصرى.. قصة "فايزة" أول طائرة قادها محمد صدقى من ألمانيا لهليوبولس

تحل اليوم الخميس الذكرى الـ 93 لعيد الطيران المدنى المصرى، الذى يوافق 26 يناير من كل عام، ويأتى هذا التاريخ تخليدًا لإقلاع الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين فى رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته "فايزة" التى اشتراها من ألمانيا، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الأميرة فايزة بنت الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردًا من برلين ومضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930، وعندما وصل إلى مطار هليوبوليس بمصر الجديدة وجد الجماهير محتشدة بالمطار.





خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية والإعدادية فى القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي - ونتيجة الصف الاول الإعدادي - و نتيجة الصف الثاني الإعدادى، ونتيجة الصف الرابع الابتدائى، وسنوات النقل على موقع المحافظة، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن





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مفاجأة غريبة فى آثار سقارة.. الفراعنة يعرفون "ميسى" قبلنا.. فيديو

اكتشافات أثرية عديدة ظهرت ضمن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار بمنطقة جسر المدير فى جبانة سقارة تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة.





إيهاب جلال ممنوع من التدريب لنهاية الموسم.. مستند

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أحمد حجازى يتألق مع الاتحاد قبل مواجهة كريستيانو رونالدو الليلة.. إنفوجراف

يستعد أحمد حجازى نجم دفاع المنتخب الوطنى ونادى اتحاد جدة السعودى لمواجهة قوية أمام النصر في الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس السوبر السعودي للموسم الحالى 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وتقام بطولة كأس السوبر السعودي للمرة الأولى بين 4 فرق وهم النصر واتحاد جدة والهلال والفيحاء.





نتيجة الصف الرابع الابتدائى للفصل الدراسى الأول 2023.. بدء إعلانها فى المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تعلن فى المدارس فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.





وزير الاتصالات يدعو الشركات الهندية لإقامة مراكز تعهيد بمصر لتوفير فرص عمل للشباب

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أهم المحاور الرئيسية التى نوقشت خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى.





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عام على رحيل الكاتب الصحفى ياسر رزق "الشاهد على العصر"

تحل اليوم الخميس، الذكرى الأولى لوفاة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، والذى توفى عن عمر يناهز 57 عاما بعد أن قضى 30 عاما منها فى بلاط صاحبة الجلالة.





اعرف موعد تكليف الدفعة الجديدة من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتكليف الدفعة "100" من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانى لعام 2022 من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من أول فبراير المقبل.





صابرين أول ضيوف برنامج هوليود الشرق على شاشة قناة القاهرة الإخبارية الليلة

تحل الفنانة صابرين ضيفة على برنامج "هوليود الشرق" الذى يذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، وذلك خلال حلقة تذاع فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، فى أولى حلقات البرنامج التى تتطرق فيه الفنانة صابرين إلى تأثير الفن المصرى بالمنطقة العربية بالإضافة لأهم وأبرز أدوارها التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية، بالإضافة لأسرار جديدة حول فترة اعتزالها بعد تقديمها دور البطولة فى مسلسل كوكب الشرق التى لعبت فيه دور المطربة الراحلة أم كلثوم.