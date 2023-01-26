شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترن بالمشترى اليوم فى منظر بديع يشاهد بسهولة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس اليوم الخميس 26 يناير 2023 وبداية الليل اقتران القمر بكوكب المشترى عملاق نظامنا الشمسى، حيث سيفصل بينهما حوالى درجة واحدة فى منظر جميل مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن وجود القمر قرب كوكب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء، فالقمر يبعد عنا حوالى 369،000 كيلومتر فقط فى حين أن المشترى يبعد 806،482،121 مليون كيلومتر فى هذا الاقتران.

كوكب المشترى رابع المع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التى تعرف بإسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهريًا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هى نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج، لذلك فى اليوم التالى سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشترى مندفعا نحو الشرق وهى حركتة الطبيعية فى مدارة حول الأرض.