شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة الراحل علام عبد الغفار للقرآن الكريم فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن جمعية شبـاب الخير لحياة أفضل بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عن إطلاق مسابقة سنوية للقرآن الكريم باسم الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير الخليج 365، والتى تقام فى شهر يناير من كل عام.

وكانت الجمعية قد نعت الصحفى الراحل علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات بجريدة وموقع الخليج 365 الذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقررت الجمعية أن تطلق هذه المسابقة تخليدا لذكرى الراحل وتقديرا لجهوده فى دعم الفقراء بمركز إطسا وعرفانا بما قدمه كونه أحد مؤسسى الجمعية برقم عضوية 162 عضوية عاملة منذ يوليو 2012.

وكانت نعت مؤسسة حياة كريمة الراحل، والذى وافته المنية الثلاثاء بعد صراع مع المرض، وقررت المؤسسة إنشاء مكتبة باسم الراحل، وذلك فى مسقط رأسه بمحافظة الفيوم.

يأتى ذلك تقديرًا من مؤسسة حياة كريمة لجهود الراحل وعرفانًا بما قدمه خلال رئاسته قسم المحافظات من جهود كبيرة للمشروع القومى حياة كريمة من رصد وتغطية مستمرة للمبادرة الرئاسية وأنشطتها وما تقدمه للمواطنين من خدمات متعددة للتخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجًا فى كافة محافظات الجمهورية وتوفير الحياة الكريمة لهم.