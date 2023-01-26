شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: ما تتعرض له مدينة جنين بفلسطين جريمة منظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطينى داخل الأراضى المحتلة والتى كان آخرها صباح اليوم فى مدينة أومنيك جنين والتى راح ضحيتها تسعة شهداء هى جريمة منظمة وتتم مع سبق الإصرار والترصد.

وأضاف البدوى، فى بيان، بأن المحزن فى الأمر أننا نجد المجتمع الدولى الذى يقف متربصا بتصرفات المجتمع العربى يقف ساكنا أمام هذه الجرائم.

وطالب البدوى أحرار العالم بإعلان لمساندته للشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة وهى الدفاع عن أرضه المغتصبة وأجبار المجتمع الدولى الذى يكيل بمكيالين على معاقبة الكيان الصهيونى على جرائمه فى حق الشعب الفلسطينى.