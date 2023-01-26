شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: قبة سيدى الأربعين ليست أثرا وغير مسجلة ضمن الآثار الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أبو بكر عبد الله القائم بتيسير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن قبة سيدي الأربعين بمنطقة السيدة زينب ليست أثرًا وغير مسجلة فى عداد الآثار الإسلامية.

جاء ذلك تعقيبًا على ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن سقوط قبة سيدي الأربعين بمنطقة السيدة زينب.

وأكدت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، أن هذه القبة ليست أثراً وغير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية لذا لا تتبع الوزارة.